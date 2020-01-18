Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. İsteseler de istemeseler de biz millete hizmete devam edeceğiz"

18.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. İsteseler de istemeseler de biz millete hizmete devam edeceğiz" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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