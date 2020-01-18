18.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. İsteseler de istemeseler de biz millete hizmete devam edeceğiz" - İSTANBUL

Kaynak: İHA