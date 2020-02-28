CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ - Haber

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ

Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Anıl UÇAN / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi.

28.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:32
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ

Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Anıl UÇAN/ DHA

Cumhurbaşkanı 'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:  

----------Konvoyun gelmesi-Erdoğan'ın telefonla görüşmesi

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler