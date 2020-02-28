CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ
Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Anıl UÇAN / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi.
28.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:32
Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Anıl UÇAN/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.
Görüntü Dökümü:----------Konvoyun gelmesi-Erdoğan'ın telefonla görüşmesi
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Kaynak: DHA