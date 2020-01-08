Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'a geldi.

08.01.2020 00:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

, Toplantısının ardından TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için 'a geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için akşam saat 23.55 sıralarında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler öncede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a gelmiş ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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