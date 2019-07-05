Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ki toplantılarının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul'a geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ki toplantılarının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut karşıladı. Erdoğan buradan Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri