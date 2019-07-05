CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ki toplantılarının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ki toplantılarının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut karşıladı. Erdoğan buradan Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.
Görüntü Dökümü:
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-Atatürk Havalimanı Devlet Konuk evine gelen araçlardan detay
-Cumhurbaşkanı konvoyunun çıkışı
Kaynak: DHA
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