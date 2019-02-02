Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü. - İstanbul

Kaynak: DHA
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