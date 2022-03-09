Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi...

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır"

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Güncel, Haberler

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