Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi...
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır"
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel