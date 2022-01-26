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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le de doğalgaz dahil her konuda adım atmaya hazırız

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le de doğalgaz dahil her konuda adım atmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'le de doğalgaz dahil her konuda adım atmaya hazırız. Sayın Hertzog'un Şubat ayı başlarında bir ziyareti olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'le de doğalgaz dahil her konuda adım atmaya hazırız. Sayın Hertzog'un Şubat ayı başlarında bir ziyareti olacak."

"İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz, İsrail, Politika, Güncel, Haber

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