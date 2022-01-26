Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'le de doğalgaz dahil her konuda adım atmaya hazırız. Sayın Hertzog'un Şubat ayı başlarında bir ziyareti olacak."

"İşçilerimiz toplu sözleşmede aldıkları zammın üstüne ortadaki çıkan enflasyon zammı zaten eklenecekti. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 bir artış daha ilave ediyoruz."

(İHA)

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