Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı) Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik, hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz o ayrı mesele ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız."

Kaynak: AA