Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti

25.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:45

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Ömer Öztürk Camii'nde, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Ömer Öztürk Camii'nde, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamanın ardından gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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