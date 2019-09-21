Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul görmemeli. Birleşmiş Milletler Konseyi icabında 5'te 5 kabul etmemeli. Mesele budur.

21.09.2019 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul görmemeli. Birleşmiş Milletler Konseyi icabında 5'te 5 kabul etmemeli. Mesele budur."

Kaynak: AA
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