Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin ihtilafı) Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır."
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail-Filistin ihtilafı) Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail- Filistin ihtilafı) Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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