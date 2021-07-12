Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Hertzog ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yitzak Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Türkiye- İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi. Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Erdoğan, Filistin- İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin- İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye- İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı