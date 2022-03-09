Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika