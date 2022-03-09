Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz...

19 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı'ndan işbirliği mesajı: Hepimiz için bereket getirir

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir...