Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim."

AA / Selma Kasap - Güncel

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