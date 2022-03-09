Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz...
AA - Selma Kasap - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim."
AA / Selma Kasap - Güncel