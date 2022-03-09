Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Herzog, İsrail, Güncel, Haberler

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