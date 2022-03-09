Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."
AA / Selma Kasap - Güncel