Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek"

AA, Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek

AA / Osman Baytürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Haber

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