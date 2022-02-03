Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek"
AA, Osman Baytürk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek."