Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog işe görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog işe görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog işe görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. - ANKARA

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