Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herzog ile görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda yüksek iş birliği potansiyeli olduğunu vurguladıklarını belirten Erdoğan, "Tüm görüş ayrılıklarına rağmen İsrail ile temas ve diyaloğun sürmesine büyük önem veriyor; Filistin-İsrail ihtilafında olumlu adımlar atılmasının, ilişkilerimizin müspet mecrada seyretmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan