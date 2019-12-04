Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

04.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

, Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı The Grove Otel'deki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
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