Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

04.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı , 'da NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi kapsamında, Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - LONDRA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler