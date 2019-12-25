Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü'yü andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü'yü andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.

25.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü'yü andı

, 2. Cumhurbaşkanı 'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, " Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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