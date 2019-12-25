Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmet İnönü'yü andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.
25.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının 46'ncı yılında saygı ile andı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA