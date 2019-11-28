28.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz."

Kaynak: AA