Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Batı dünyası bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İslam düşmanlığı) Batı dünyası bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor"

06.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:07

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programına katılarak konuşma yaptı. (3)

Erdoğan: "Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, en son Dağlık Karabağ'da bileğini bükemeyenler, asimetrik yöntemlerle, asılsız iddia ve ithamlarla çelme takmaya çalışmaktadır."

Erdoğan: " (İslam düşmanlığı) Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor."

Erdoğan: "Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar, fikir özgürlüğü parantezine alınarak ısrarla görmezden geliniyor."

Erdoğan: "Avrupa İslamı, Fransa İslamı, Avusturya İslamı gibi projelerle Müslümanlar çift yönlü bir cendereye alınıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İslam düşmanlığı) Batı dünyası bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İslam düşmanlığı) Batı dünyası bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İslam düşmanlığı) Batı dünyası bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İslam düşmanlığı) Batı dünyası bu tehdit karşısında önlem almamakta inat ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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