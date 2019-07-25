Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir.
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18:57 Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması) Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu...
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması) Sayın Putin...
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu...