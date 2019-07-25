Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemli. Şu anda Pakistan, Malezya, Türkiye olarak üçlü yapılacak dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir."

Kaynak: AA
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