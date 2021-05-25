Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye...

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda konuştu. (4)

Erdoğan: "(İslamofobi) Bu tehdide maruz kalan tüm toplumların ve ülkelerin bir araya gelerek uluslararası alanda güçlü bir iletişim ağı kurmaları şarttır."

Erdoğan: "İnsanlığın tamamının huzuru, güvenliği için hayati öneme sahip 'İslam düşmanlığının önüne geçilmesi çabaları', oluşturulacak ortak akıl mekanizmaları ile yürütülmelidir."

Erdoğan: "İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye ulaşması mümkündür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerikan yönetiminin 11 Eylül saldırılarının ardından başlattığı 'Müslümanları şeytanlaştırma' stratejisi, pek çok toplumun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası kendi arasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek mücadelenin kısa sürede neticeye... - Haberler
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