Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir.
21.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir."
Kaynak: AA