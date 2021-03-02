Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz"

02.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (7)

Erdoğan: "İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz."

Erdoğan: "Görevin gereklerine aykırı olarak hak ihlaline sebebiyet veren kamu görevlileri için rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğini artırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin iş birliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Erdoğan: "Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz."

Erdoğan: "Tek taraflı ısrarlı takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenliyoruz. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesini sağlıyoruz."

Erdoğan: "İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların, beraat kararı halinde yok edilmesini sağlıyoruz."

Erdoğan: "Ceza infaz kurumlarında dijital dönüşümü tamamlıyoruz. Bu çerçevede, hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüntülü görüşebilmeleri yanında, mektup alıp gönderme, dilekçe verme ve sağlık durumunu takip gibi işlemlerde de teknolojiden yararlanılacak."

Erdoğan: "Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın korunmasını sağlamak için KVK Kanunu'nu AB standartlarıyla uyumlu hale getiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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