Cumhurbaşkanı Erdoğan:  İşgal, ilhak ve yıkımın meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz

15.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:50

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sözde 'barış planı' ismiyle anılan bu planın, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey olmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. İşgal, ilhak ve yıkımın meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bölgede ve dünyada kritik gelişmelerin yaşandığı bu günlerde, Pakistan ziyaretinde 2009'da tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, savunma sanayisi, ticaret, ulaştırma, turizm, basın yayın, diaspora ve helal akreditasyon alanlarında toplam 13 anlaşma imzaladıklarını ifade etti. Pakistan Milli Meclisi ve Senato ortak oturumuna hitabında ikili ilişkilerin yanı sıra İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu temel sorunlara da değindiklerini aktaran Erdoğan, İş Forumu'nda iş dünyasının temsilcileriyle ekonomik ilişkileri daha ileriye nasıl taşıyabileceklerini ele aldıklarını vurguladı. Hedefin ticaret hacmini 2023'te 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu anlatan Erdoğan, bunun için Türkiye-Pakistan stratejik ekonomik çerçevesini oluşturduklarını bildirdi. Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda Pakistan'da önemli mesafeler aldıklarını belirterek, "Maarif Vakfı 12 bin 500 öğrenciye eğitim veriyor. FETÖ terör örgütüne karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. CHP'nin bu mücadeleyi sulandırma ve zayıflatma girişimlerine de prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SORUNLARIMIZI KENDİMİZ ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ'Erdoğan, gerçekleştirdikleri temaslarda bölgesel konuları da ele aldıklarını da vurgulayarak, "Keşmir, Filistin, Suriye ve Libya gibi konular hepimizin ortak meselesidir. Her biri kendine özgü nitelikler arz etse de bu krizler çözülmeden bölgesel ve küresel barışı tesis etmek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden ortak irade ile birlikte hareket etmemizin hayati önemi haizdir. Bu hususu, görüştüğüm bütün liderlere anlatıyorum. Biz dünya ile kavga etmeden kendi sorunlarımızı yine kendimiz çözmek zorundayız. Dış müdahalelerin sorunları daha da çözümsüz hale getirdiğini görüyoruz. Bunlara karşı kendi iç bünyemizi güçlendirmek zorundayız. Halklarımız arasındaki güçlü gönül bağlarını ve ortak iradeyi siyasetimizin merkezine taşıyabilirsek pek çok sorunu çözmek mümkün hale gelecektir" dedi."Kudüs konusuna oradaki Meclis konuşmanızda da bilhassa vurgu yaptınız. Diğer liderlerle de görüştünüz. Az önce ifade ettiniz, tek tek muhakkak destek veriyorlar. Fakat toplu ses çıkması için bundan sonraki süreçte özellikle sözde 'yüzyılın anlaşması' denilen plan için tavır alınması noktasında İslam alemine yönelik bir girişiminiz oldu mu? Bu konuda bir gelişme var mı?" soruları üzerine Erdoğan, "Öncelikle sözde 'barış planı' ismiyle anılan bu planın, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey olmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. İşgal, ilhak ve yıkımın meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.'İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDAN YENİ YENİ SES GELMEYE BAŞLADI'İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'nin dönem başkanlığında BM'de çok farklı bir ses ortaya koyduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Orada bir bütünlük vardı, bir birlik vardı ve bu birliği biz Birleşmiş Milletlere taşıyabildik. Fakat daha sonra maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı böyle bir bütünlüğü Birleşmiş Milletlere taşıyacak iradeyi kaybetti. Biz bütün bunlara rağmen, istiyoruz ki İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bir ve bütün bir ses çıksın. Fakat son dönemlerde, özellikle bu sözde 'asrın anlaşması' dedikleri paçavraya karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yeni yeni istediğimiz istikamette ses gelmeye başladı. Hatta hiç ümidimiz olmadığı halde, Arap Ligi'nden de bu noktada olumlu sesler çıkmaya başladı. Biliyorsunuz daha önce Arap Ligi de bu konuda çok duyarsızdı. Şimdi ise daha iyi konuma geldiler. Tabii bütün bunlara rağmen biz kararlı bir şekilde bu hakkı savunmaya devam edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüm İslam ülkelerini bu plan karşısında açıkça tavır almaya çağırmasını bekliyoruz. Bu plan bir barış planı değildir. Bu plan Filistin halkının haklarını gasbetmektedir. Bu plan Birleşmiş Milletler kararlarına da aykırıdır. Şu an itibarıyla bu süreç bizim beklediğimiz istikamette gidiyor diyebilirim. Bu planı Batı da Avrupa Birliği de kabul etmiyor. Afrika hakeza bu işin karşısında. Onlar da kabul etmiyor. Bu duruş karşısında da Birleşmiş Milletlerde istediğimiz neticeyi alacağımıza inanıyorum. Ama duramayız, çalışacağız. Bu işin peşini kovalamamız lazım ki neticeyi de alalım."'ELİMİZDE KAPI GİBİ ADANA MUTABAKATI VAR'İdlib konusunda rejim güçleriyle ilgili, "Şubat ayı sonuna kadar eğer gözlem noktalarının gerisine çekilmezlerse o zaman biz her yerde rejim güçlerini vuracağız. Gerekirse Soçi mutabakatına bağlı kalmadan bunu yapacağız" sözleri hatırlatılarak şubat ayı sonunda rejim güçlerinin hedeflenen noktaya çekilmemesi halinde atılacak adımlara yönelik soruya karşılık Erdoğan, "Şunu çok açık, samimi konuşmamız lazım; Bizim elimizde kapı gibi bir Adana Mutabakatı var. Biz oraya Adana Mutabakatı çerçevesinde gittik. Hani 'Siz oraya nasıl gidiyorsunuz, burası Suriye'nin topraklarıdır' gibi yaklaşım gösterenlere bu bir cevaptır. Bu işin birinci boyutu" diye konuştu.'ONLARIN KUŞATMASI KARŞISINDA SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'Türkiye, bölgeye girdikten sonra bir düzenleme yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Gözlem noktaları kuruldu. Burada Soçi mutabakatının teminatı var. Hele hele Soçi mutabakatının 2'nci ve 3'üncü maddeleri ki 2'nci madde burada çok çok önemli. İşte biz bu adımları 2'nci ve 3'üncü maddelere dayalı olarak attık. Rejim güçlerinin bizim bu gözlem noktalarını kuşatmaya başladığını görüyoruz. Onların kuşatması karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Onlara karşı da biz gereğini yapıyoruz. Son dönemde özellikle İdlib'deki çatışmalar ciddi manada kendisini göstermeye başladı. İşte bugün de yine Halep'in batı tarafında bir helikopter düşürüldü. Bunlar tabii rejimi rahatsız ettiği gibi Rusya'yı da rahatsız ediyor. Bunun dışında yine ciddi bir zayiat verdiler. Fakat aslolan şey, 1 milyona yakın İdlib halkının bugün bizim sınırlarımıza doğru hareket halinde olması. Biz zaten 3,5-4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Bu 1 milyonu da kabul etme durumuz maalesef yok. Biz dedik ki sınırımızdan 30-32 kilometre içeride sınır boyunca briket barınaklar yapalım. Şu anda yoğun bir şekilde orada barakalar yapılıyor. Hatta ben bunu Merkel'e de açtım. '25 milyon avro gönderirseniz bunun bir kısmını da siz üstlenmiş olursunuz. Zaten büyük bir kısmını biz üstleneceğiz. Ama bu arada siz Fransa, İngiltere gibi diğer dostlara da söylerseniz, bir destek gelirse biz yoğun bir şekilde bu barakaları daha insani hale getiririz.' dedim. Şu anda 25 milyon avroyu Kızılhaç vasıtasıyla Kızılayımız'a gönderiyorlar. Biz onları beklemeden bu briket barakaları yapmaya başladık.""Sadece Almanya mı gönderdi?" sorusu üzerine de Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Şu an itibarıyla sadece onlardan söz geldi. Ama daha henüz elimize geçmiş değil. Kızılhaç vasıtasıyla Kızılaya ulaştırdıklarına dair bir haber geldi. Fakat olsa da olmasa evelallah bunun altından kalkarız. Asıl önemli olan şey, sürekli 'oradaki teröristler' diye dile getiriliyor. Bunlar bir PYD, bir YPG değil. Bunlar tam aksine Suriye'nin kendi insanları ve Suriye'nin yerleşik halkı. Bu insanlar kendi topraklarını, kendi evlerini korumanın mücadelesini veriyor. Bunların içerisinde teröristler varsa, nasıl PYD/YPG'ye karşı bu mücadeleyi veriyorsak, o teröristlere karşı da bu mücadeleyi verelim. Ama orada sivil halk uçaklarla, helikopterlerle bombalanıyor. Bunlara karşı en ufak bir ses yok. Tutturdukları bir şey var, 'Hmeymim, Hmeymim' Burayı bombaladılar ve gerekçeleri yine aynı. Gerek Adana gerek Soçi mutabakatları gereği burada kardeşlerimizin yanında yer alırken, bir yandan sınırlarımıza göç var. Briket barınakları o göçü engellemek için yapıyoruz."'BU BİR ASKERİ EĞİTİM GÜVENLİK ANLAŞMASIDIR'Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ateşkes çağrısı yapmasına karşın, bazı ülkelerin hala Hafter güçlerine askeri yardım göndermeye devam ettiği hatırlatılarak, "Batı medyası bir süredir Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik bir saldırı başlatacağına dair haberler yazıyor. Böyle bir harekat olması durumunda Türkiye'nin meşru yönetime sahadaki desteği ne olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, Serrac Hükümeti ile bir anlaşma yaptıklarını anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bir askeri eğitim güvenlik anlaşmasıdır. Bu anlaşmamızın gereği olarak da biz, oradaki meşru hükümetin yanında olacağımızı yazılı kayda girmiş durumdayız. Şu anda burada bizim eğitici, öğretici ve yönetici bir kadromuz var. Hafter'in tarafında 2 bin 500 civarında Rusya'nın Wagner'i var" diye konuştu.'ŞU ANDA WAGNER'İ ORADA BUNLAR YÖNETİYOR'Wagner'in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğerleriyle toplantı halinde fotoğrafı bulunduğunu aktaran ve söz konusu fotoğrafı gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öndeki Hafter. Şu daire içinde olan Sayın Putin'in çok samimi adamıdır. Bu adam Wagner'in başıdır. Yöneten budur. Şuradaki de Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dur. Hemen onun yanında da Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u görüyorsunuz. Bunlar şu anda Rusya'nın en üst düzey askeri noktadaki güvenlik kadrosudur. Şu anda Wagner'i de orada bunlar yönetiyor. Bunlarla iş yürüyor. Hala kalkıp diyorlar ki bizim orayla bu noktada ilişkimiz yok. Şu anda bizzat Rusya en üst düzeyde oradaki bu savaşı yönetiyor. Bir de Sudan'dan 5 bin civarında savaşçı var. Çad'dan gelenler var. Nereden bakarsanız bakın 10 bini aşkın şu anda dışarıdan gelmiş asker var. Sayın Serrac ile yaptığımız bu eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Hafter'in yanında olanlar belli. Mısır, Abu Dabi yönetimi, aynı şekilde Suud ve Fransa Hafter'in yanında. Fransa daha yeni Hafter'i davet etti. Berlin Konferansı'na gittik. Berlin Konferansı'nda adam toplantıya katılmadı, otelde bekledi. Moskova'da da aynı şeyi yaptı, kaçtı. Bizim heyetimiz oradayken, o toplantının bitimini beklemeden oradan ayrıldı. Bütün bunlara rağmen Batı hala bu adama destek veriyor. Silah, mühimmat ve para desteği veriliyor. Biz barışın tesisinden yana olduğumuzu zaten ortaya koyduk. Ama şunun bilinmesini istiyoruz, Akdeniz'deki bu hak ve menfaatler konusunda, gerek Türkiye'nin gerek Libya'nın hakkını hukukunu koruma noktasında mücadelemizi sonuna kadar inşallah sürdüreceğiz. Zaman zaman bazı imkanlar elde ettiler ama Serrac'dan yana olan ekipler orada onları derdest ettiler."JEFFREY'NİN TÜRKİYE ZİYARETİABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara ziyareti ve İdlib şehitleri için "Şehidimiz" demesi hatırlatılarak, "Amerika'yı Suriye'de rejimi etkisiz hale getirecek bir opsiyon olarak mı görüyoruz yoksa PKK'ya destek veren bir Amerika yine bize bir numara mı çeviriyor? Nasıl görüyorsunuz Amerika'nın yaklaşımını?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İfade ettiğiniz bu endişeleri aynı şekilde biz de taşıyoruz. Yani bunlar bize güven vermiyor. Bir bakıyorsunuz farklı, başka bir gün yaptıkları açıklamalara bakıyorsunuz daha farklı. Bundan dolayı da bunların hangisine nasıl inanacağız?" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şimdi ben 3-4 gün önce Sayın Putin ile görüştüm. Gayet güzel bir görüşme oldu. Ertesi gün baktık bir açıklama. O açıklamada da Türkiye'ye ciddi manada suçlamalar yapıyorlar. Biz Sayın Putin ile yaptığımız görüşmede aramızda böyle bir şey geçmedi. Demek ki tepe başka, alt başka. James Jeffrey ile ilgili olarak burada, 'Şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. İnandırıcı olmadığı gibi, güya bizim hakkımızı teslim ediyor. Tamam da Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, burada bizim Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Yani Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse bu konuda hakikaten kararlı bir duruş ortaya koyacaksa onun bir anlamı olur. Bunun tabii bir de görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında özellikle uluslararası medyaya girmesi büyük önem taşıyor. Eğer bu sağlanırsa o zaman deriz ki bu işin kıymetiharbiyesi var."DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELERDoğu Akdeniz'deki sondaj ve arama faaliyetlerindeki son duruma ilişkin soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki tutumlarının belli olduğunu ve orada bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi. Bunun da en önemli göstergesinin yaptıkları anlaşma olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Şu anda iki sondaj gemimiz varken, tuttuk bir de üçüncü bir sondaj gemisi daha aldık. Şimdi bizim 3 sondaj gemimiz iki de sismik araştırma gemimiz var" bilgisini paylaştı. "Biz kendi sondaj gemilerimizle, kendi sismik araştırma gemilerimizle burada yoğun bir çalışmanın içerisine girelim" dediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Hatta gerekirse yanımıza uluslararası camiadan da birilerinin gelmesine karar verirsek, yanımıza şirket almak mümkün. Bunları Serrac ile de görüştük. Tabii bu işler kolay işler değil, maliyeti çok çok yüksek işler. Bir sondaj, iki sondaj, üç sondaj. Çıkmaz, çıkmaz, çıkmaz, ondan sonra bir tanesinde de çıktığı andan itibaren de 'Tamam' dersin. Mesela bizim Karadeniz'de araştırmalar yaptılar ve yaptıkları araştırmalarda, 200 milyon doları aşkın yatırım yaptılar ama netice alamadılar. Anlaşmamıza göre biz onlara para vermeyeceğiz, onlar çıkartırlarsa yarı yarıya bölüşecektik. Çıkartamadılar, biz de onları uğurladık. Bu sadece kuru bir petrol arama olayı değildir. Bu olayın asıl önemli olan yanı, siz siyasi olarak da orada varsınız, askeri olarak da varsınız. Siz bu bölgede adeta burayı kontrol eden bir ülke konumundasınız. Bu bakımdan çok önemli. Bundan sonraki süreçte de aynen buradaki durumu koruyacağız. Biz zaten Akdeniz'de en uzun kıyı kenarı çizgisine sahip olan ülkeyiz."Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir mana var. Bunun üzerinde durmak lazım." ifadesini kullandı. "ABD'nin sahadaki politikalarından kaynaklanan durumu da düzeltmesi halinde işimiz daha da kolay olacaktır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Fakat tabii ilginç olan şu, Hafter'i davet ediyorlar. Bu adam, Libya'yı 11 kez bombalayan adam değil mi? Şimdi de Macron çağırıyor Hafter'i. Hafter de güle oynaya oraya gidiyor. Yani bunları anlamak mümkün değil. Bunları hakikaten hem halkımıza hem dünyaya anlatmamız lazım" açıklamasını yaptı.FETÖ İLE YURT DIŞINDA YAPILAN MÜCADELEFETÖ ile yurt dışında mücadelenin hangi aşamada olduğuna yönelik soru üzerine Erdoğan, Pakistan'ın FETÖ okullarını Maarif Vakfı'na devrettiğini anımsattı. Erdoğan, "FETÖ ile mücadele yurt dışında sürerken, hakikaten Pakistan da çok önemli bir sınav verdi ve gayet başarılı bir şekilde devam etti. Pakistan bunların adeta bütün varlıklarına el koymuş durumda. Bundan dolayı tabii bizim Pakistan şükran borcumuz var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Pakistan yönetimi, 15 Temmuz'da nasıl ciddi bir tavır ortaya koyduysa bu konuda da Maarif Vakfımıza karşı ilk andan itibaren, keskin hatlarla tavrını koydu. Şu an, 'Bizim onlara herhangi bir taviz vermemiz söz konusu değil.' diyorlar. Zaten Pakistan, Anayasa Mahkemesi kararı ile de FETÖ'yü bir terör örgütü olarak ilan etmiş durumda. Şimdi burada 12 bin 500 öğrenci söz konusu. Bu, okullara çocuklarını vermiş aileleri de rahatlatan bir süreç. Maarif Vakfımız da buradaki çalışmalarını gayet başarılı bir şekilde sürdürüyor. Pakistan yönetimine FETÖ'den geçen bir okul şu anda boş durumda. İnşallah Maarif Vakfımıza teslim edecekler. Bunun teslimiyle buradaki süreç çok daha hızlanmış olacak."'ONLARN YAPTIĞI TEK ŞEY, FETÖ İLE MÜCADELEYİ SULANDIRMAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz sonrası CHP'nin temizlik sürecinde verdiği bir destek oldu mu? Kılıçdaroğlu soru sormaya devam ediyor. 'Darbe olsaydı kimin hangi görevde olacağı belli değil miydi?' diye size soruyor. Sanki liste sizdeymiş gibi. Ne söylersiniz?" sorusuna, "Onların bugüne kadar yaptıkları tek şey, FETÖ ile mücadeleyi hep sulandırmak olmuştur. Bay Kemal'in ciddi bir karşı duruşunu gördünüz mü? Onun o gece Atatürk Havalimanı'nda tankların eşliğinde kaçışını unutabilir miyiz? Orada tankların arasından kaçtı" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanının evine gittiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Enteresan olan bir şey daha var, o dönemlerde basın sorduğu zaman verdiği cevap, 'O akşam oteller doluydu. Oteller dolu olduğu için Bakırköy Belediye Başkanının evine gelmek zorunda kaldım.' 3-5 kişiye o civarda yer bulunamamış. Listeye bakınca, 'Eğer o liste kimdedir?' diye sorulursa, o listenin kimde olduğu cevabını kendisinin vermesi lazım. Zaten o listeyi beraber hareket ettikleri kişiler hazırladılar. Bunlar, malum zat, emekli genelkurmay başkanı, rahat rahat listeyi bulur çıkarır. Bu listeyi bizim düzenlediğimizi söylemek kadar süreci sulandıran bir yalan olamaz. Bunu az önce ifade ettiğim gibi, mütekait olan genelkurmay başkanı, kara kuvvetleri komutanına sorarsa gereken cevabı zaten alması lazım. Biz yaptığımız bazı değişikliklerle Yüksek Askeri Şura'da sivillerin ağırlığını öne çıkardık. Şimdi Sayın Başbuğ soruyor. Ben de Sayın Başbuğ'a soruyorum. Muhatap almak istemem ama sormak zorundayım. Çünkü halkımın bilmesi lazım. Dürüst davranmıyor. İnandıklarını sonuna kadar savunacakmış. ya sen inandıklarını savun da ama dürüst savun. Bir tane boruyu göstermek suretiyle milleti aldatamazsın. Önce şunu anlatman lazım. Senin Kara Kuvvetleri Komutanlığın döneminde, Genelkurmay Başkanlığın döneminde acaba kaç FETÖ'cüyü ihraç ettiniz? Önce bunu anlatması lazım. Söyle, 'Şu kadar kişiyi ihraç ettik' de. Aynı şekilde tabii şu anda rahmetli oldu Yaşar Paşa döneminde kaç kişiyi ihraç ettiniz? Söyleyin, öyle bir şey yok."Askeri Mahkeme olayının da çok önemli olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan eleştiri yapıyor. Askeri mahkemelerin hayatta olması halinde bu askeri mahkeme kalkıp da İlker Başbuğ'u yargılayabilir miydi veya Yaşar Paşa'yı yargılayabilir miydi? Birisi albay, birisi general, orgeneral, korgeneral. Şu anda FETÖ'den dolayı mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi? Bugüne kadar benim bildiğim bir İlhami Erdil Paşa, kuzey deniz saha komutanıydı. Yargılanmış, ağır bir ceza almış ve bütün apoletleri sökülmüştü. Bir onu bilirim. Onun dışında, üst düzey bir komutanın askeri mahkemede albay vesaire bunlar tarafından yargılandığı ve böyle ceza aldığını görmedim" açıklamasında bulundu.'BU YASALARI DA BİZ ÇIKARDIK KUSURA BAKMASINLAR'Bir gazetecinin, "Askeri mahkemeler kaldırılmasaydı 15 Temmuz gecesi, 'Darbecileri tutuklayın' diye emir verebilirler miydi?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: "Mümkün değil çünkü emrinde olduğu bir makam. Ayrıca o listelere baktığınız zaman kimi görüyorsunuz? İşte o talimatı verenleri görüyorsunuz. Onların şimdi bir kısmı içeride, bir kısmı öyle veya böyle zannediyorum çıkanlar var. Tablo bu ama tek soru: bir mahkeme başkanı albay acaba kalkıp da Sayın Başbuğ'u yargılayabilir mi? veya ona ceza verebilir mi? Şimdi biri de diyor ki 'Ben şu anda onun adına konuşuyorum.' Diyen kim? Bakıyorsunuz CHP'nin Grup Başkanvekili. Sen ne zamandan beri Başbuğ'un avukatı oldun? Onun adına konuşuyorlar. Bırak da varsa avukatı konuşsun. Bu kişi parlamentoda. Aynı şekilde zaten Bay Kemal de konuşuyor. İstikamet aynı. Nasıl çıkacaklar buna bakıyorlar. Ben de çok açık net söylüyorum, buradan çıkamayacaklar. Tek güvenceleri şu anda bunlarla ilgili olan yasalar. Şimdi onlar bu yasalara güveniyor. Onu da söyleyeyim, bu yasaları da biz çıkardık kusura bakmasınlar."'ELİNDE NEYİ VAR NEYİ YOK HERKES MEYDANLARA DÖKÜLÜR'İlker Başbuğ'un "Bu ülkede FETÖ ile gerçek anlamda mücadele edecek Sayın Erdoğan'dı. O olmasa idi kimse mücadele edemezdi" sözlerinin hatırlatması üzerine Erdoğan, "Geçmişte" karşılığını verdi. FETÖ üzerinden farklı argümanlarla gelindiği, geçmişte 'kontrollü darbe' argümanı olduğu, son dönemde ise yeni bir şeyin denenip denenmediğine ilişkin soruya da Erdoğan, "Ben şunu çok merak ediyorum, bunlar kontrollü darbe ile acaba ne dediklerini önce kendileri anlamışlar mı? Ben bunların kontrollü darbe ile ne dediğini anlamış değilim çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe ile ne dediğini anladığını zannetmiyorum. Çıkıp bunu izah etmesi lazım" yanıtını verdi. Bir başka gazetecinin, son dönemde şu anda konuşulan bütün konuların aslında Enver Altaylı'nın iddianamesinin ortaya çıkmasından sonra gündeme geldiğini belirterek "Adeta o iddianame, Türkiye'de küllenmiş ya da eski vesayetçileri biraz panikletmiş gibi görünüyor. Hem İlker Başbuğ'un açıklaması hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Bu iddianame neticesinde FETÖ'nün asıl ayağı, FETÖ'nün asıl üs hattına ulaşılma gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla onları paniklemiş görüyor musunuz? Türkiye'de bu saatten sonra darbeye niyetlenecek kimseler var mıdır?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Bunlar, özellikle 15 Temmuz'da zaten gerekli cevabı aldılar. Milletimiz de bu konularda artık çok ciddi bir deneyimi şu anda kazanmış durumda. Yani böyle bir şey olduğu anda artık bizim milletimiz, 'Kapıdan dışarı çıkalım mı, çıkmayalım mı?' demez. Elinde neyi var, neyi yok, herkes meydanlara dökülür. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz'da verdik. Bundan sonra da ben milletimin aynı şekilde karşılık vereceğine olan imanım kesinlikle tamdır. Kaldı ki biz, Marmaris'ten Hande Hanım'ın bizimle telefon bağlantısına verdiğimiz cevapla beraber herkesi meydanlara davet ettik."Meydanlara davetine milletin de aynı kararlılıkla cevap verdiğini ve meydanlara döküldüğünü hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz de oraya geldik. Ama Bay Kemal o tankların arasından sıyrılıp gitti. Biz ise meydanda, havalimanında halkımızla beraber olduk. Üstümüzden F-16'lar uçuyordu. Üstümüzden helikopterler uçuyordu. Ama biz orada vatandaşımız ile beraber durduk. Herhangi bir yere gitmedik. Bay Kemal, 'Nereye kaçarsak kaçalım bizi kovalayacakmış.' ya sen daha o akşam kaçtın. O akşam sen havalimanından hemen Bakırköy'e kaçtın. Bir de utanmadan sıkılmadan ne diyor? 'Benim haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Millet orada neyi bekledi? Onun için bana göre bu millet artık bu darbelere ve bu tür gelişmelere karşı çok daha kararlıdır. İnanıyorum ki darbe heveslilerine, milletimiz gereken cevabı da meydanlarda farklı bir şekilde verebilecek bir güce, bir potansiyele, bir imana sahiptir."İŞ BANKASI'NDAKİ CHP HİSSELERİCumhurbaşkanı Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisseleri ile alakalı olarak gündemde olan çalışmanın durumuna ilişkin, konuyu birinci derecede Nurettin Canikli'nin yürüttüğünü aktardı. Canikli'nin bu hafta MKYK toplantısında da kendilerine bir sunum yaptığını anlatan Erdoğan, "Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile 'Hukuki bir zemine oturtalım.' dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.FUTBOLDAKİ ELEŞTİRİLERErdoğan, özellikle futbola olan ilgisi hatırlatılarak "Ligin son virajına girilmişken birçok takımın hala şampiyonluk adayı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik de bazı eleştiriler oldu. Fenerbahçe'nin bir istifa çağrısı var, Beşiktaş da Göztepe maçı sonrası bir çağrı yaptı, Galatasaray taraftarının da var. 'VAR sistemi' ve hakem kararlarına yönelik bazı itirazlar, eleştiriler oluyor. Bir de Fenerbahçe tribünlerinin bir bölümünde oluşan bazı siyasi slogan ve tezahüratlara şahit olduk. Bu konudaki görüşleriniz nedir?" şeklinde soru üzerine, son viraja girilirken böyle bir rekabetin olmasının "çok güzel ve sevindirici" olduğunu söyledi. Federasyonun bu noktadaki attığı adımlarda "tarafgirlik" içerisinde olduğuna ihtimal vermediğini dile getiren Erdoğan, "Nitekim aldıkları kararlarla şu son 3-4 maça yönelik adil davrandıkları da ortada. Bugüne kadar bu tür maçlar zaten pek de federasyona gelmezdi. Hakemler düdüğü çalmıştı iş bitmişti, böyle bakıyorduk. VAR sisteminin de tabii eksileri var, artıları var. Bazı yerlerde bakıyorsunuz, hakikaten isabetli kararlar çıkıyor. Bu sürecin daha geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Geçiş döneminde bu tür eksikler olabilir. Zaman içerisinde sistem tam anlamıyla oturacaktır" diye konuştu.'SOSYAL MEDYADA DA BUNLARIN BEDELİNİ ÖDETMEDEN BU İŞİ BIRAKMAYIZ'Kendisinin 'Fenerbahçeli' ve 'Fenerbahçe Spor Kulübünün Yüksek Divan Kurulu üyesi' olduğunu anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle arkadaşlarıma yönelik sarf edilen ifadeler yenir yutulur şeyler değildir. Bir defa bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır. Kulüplerimizin yöneticilerinin bu konuda bir defa çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım. Biliyorsunuz zaten sosyal medyada da bu tür hakaretlerin, iftiraların cezalandırılmasına yönelik bazı kararlar var. Sosyal medyada da bunların bedelini ödetmeden bu işi bırakmayız. Kalkıp bilip bilmeden, herhangi bir bakanımız hakkında 'Filanca kulübü şöyle destekliyor, herhangi bir kulübe karşı şöyle bir tavrı var.' gibi yaklaşımları bizim kabullenmemiz mümkün değil. Ben bir ay kadar önce Kulüpler Birliği toplantısında bütün başkanlar oradayken söyledim, 'Arkadaşlar sizden bir ricam var, lütfen siyaseti bu işe karıştırmayın ve bizi bu işlerin içerisine bulaştırmayın.' dedim. Biz bütün başkanlara orada bunu demişken, buna rağmen kalkıp da bu tür açıklamaların yapılması bizi ciddi manada üzer ve buna karşı da biz sessiz kalamayız."'BU ÜLKEYİ YÖNETENLER OLARAK TARAFSIZLIĞIMIZI KORUMALIYIZ'

Erdoğan, şampiyonluğun kimsenin tekelinde olmadığının altını çizerek, "Bu sene sen olursun, bir sonraki sene başkası olur. Bir de şu var onu da söyleyeyim. Kalkıp da benim arkadaşlarım 'Bu sene filanca kulüp şampiyon olacaktır ya da olmalıdır veya temenni ediyorum.' diye asla söylememelidir. Bizim tarafsızlığımız, burada büyük önem arz ediyor. Biz tarafsızlığımızı korumalıyız. Biz, bu ülkeyi yönetenler olarak tarafsızlığımızı korumalıyız" şeklinde konuştu. Kendisinin lig maçlarına asla gitmediğine işaret eden Erdoğan, "Söz konusu değildir. Ama diyelim ki Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ya da diğer takımlarımız... Bunların uluslararası herhangi bir müsabakası olduğu zaman oralara gitmeyi de milli bir görev telakki ederim. Bu konudaki hassasiyetimiz önceliklidir. Sporda bunlara dikkat etmemiz lazım. Ligin de artık son virajında kim şampiyon olursa olsun, hep beraber alkışlamamız lazım. Ondan sonra da inşallah hepsine uluslararası müsabakalarda destek vermemiz lazım" dedi.

Kaynak: DHA