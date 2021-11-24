Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsedak 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinde etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz."

"Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle bir araya geldi Açıklaması

AA - Son Dakika Haberleri

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