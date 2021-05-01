Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz"

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle iftarda buluştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak, Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikaya geldi.

Burada işçilerle orucunu açan Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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