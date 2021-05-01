Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edenin AK Parti iktidarı olduğunu anımsatan Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunu lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu sadece tabii Türkiye'de değil, işte bugün Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada yaşayanlar da bu olayları çok çok farklı olarak anlatırken, işte bugün Paris'te bütün mağazaların cam, çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok ve fırsat da zaten vermeyeceğiz. Yani işçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz. Hamdolsun son aldığım bilgilere göre de Türkiye genelinde herhangi bir ağır sayılabilecek yani yaralama, vesaire gibi bir olay bugün cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, Emek Bayramı diyeceğim, kutlu olsun, nice bugünlere Allah bizleri kavuştursun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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