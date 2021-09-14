Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "İşçilerle Buluşma" programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "İşçilerle Buluşma" programına katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."