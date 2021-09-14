Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür."

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "İşçilerle Buluşma" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "İşçilerle Buluşma" programına katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı.

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.' - Haberler
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