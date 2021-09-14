Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "İşçilerle Buluşma" programına katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."