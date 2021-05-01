Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı

İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne giderken inşaat işçilerini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne giderken inşaat işçilerini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkış yaptı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu. Buradaki inşaat işçilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

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