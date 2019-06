Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir." dedi.

Erdoğan, "İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz" mottosuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantının düzenlenmesinde katkısı olan Dünya Göz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu'na teşekkür eden Erdoğan, çeyrek asra yakındır sürdürdüğü faaliyetleriyle göz hastalıkları konusunda ülkede ve dünyada önemli bir marka haline gelen Dünya Göz Grubu'na bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Vatandaşların yanı sıra her yıl ortalama 60 bin yabancı hastaya da hizmet veren hastaneler grubunun ülkenin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, Türk insanının azimle çalıştığında, mücadeleden vazgeçmediğinde neleri başarabileceğinin örneklerinden birinin de bu hastaneler grubu olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması konusunda sanayiciler ve üreticiler yanında sağlık alanı başta olmak üzere hizmet sektörüne de çok büyük görevler düştüğünü belirterek, ülkenin potansiyeli, altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve iş yapma pratikliğinin odaklanılan her alanda ve iş adamlarını bir değil üç beş adım öne çıkardığını anlattı.

Bu büyük avantajı hizmet sektöründen savunma sanayisine, tekstilden turizme kadar her alanda değerlendirmeye gayret ettiklerini aktaran Erdoğan, destek verdikleri, arkasında durdukları iş dünyasının da kendilerini mahcup etmediğini, başarılarıyla herkesi gururlandırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde sanatçılar ve sporcuların da ülkenin yüzünü ağartan başarılara imza attığının altını çizerek, uzun bir süre ülke insanının üretkenlik, beceri, yenilikçilik ve tasarım yönlerinin adeta törpülenmeye çalışıldığını, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik kavgalarla heba edilen onca yılın ardından nihayet gerçek gücü ve potansiyelin ortaya koyulabileceği bir döneme girildiğine inandığını kaydetti.

"Üstesinden gelinen her badire devletin gücüne güç kattı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir. Terör örgütlerinin saldırılarından darbe teşebbüslerine ve ekonomik tuzaklara kadar uzanan bu badirelerden herhangi biri mesela bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi, emin olun yerle yeksan olurdu ama Türkiye hamdolsun girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı." diye konuştu.

Üstesinden gelinen her badirenin, akamete uğratılan her operasyonun devletin gücüne güç kattığını belirten Erdoğan, terörle mücadele can kayıplarıyla ekonomide birtakım sıkıntılarla karşılaşılabildiğini, ancak şehit olmanın sıradan bir olay olmadığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, İstiklal Marşı'nın "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda/Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" dizelerini seslendirerek, şehitliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ülkenin düşürülmek istendiği durumla ödenen bedeller arasında doğrudan bir ilişki olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hep söylüyorum, onlar kaçacak biz kovalayacağız. İnlerine girdik, inlerine girmeye devam edeceğiz. Bu aziz milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Dolayısıyla da huzur bulunana kadar, refah bulunana kadar bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Son günlerde, son haftalarda teröristlerin en üst kademelerinde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Orada Doğulaştırmak, Balkanlaştırmak hatta belki Afrikalaştırmak isteyenlere karşı 82 milyon hep birlikte dimdik mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Belki bedel ödemeye devam edeceğiz ama hiç şüpheniz olmasın evlatlarımıza 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri çok daha güçlü, çok daha bağımsız bir Türkiye bırakmayı da başaracağız."

Bunun yolunun herkesin kendi işini en iyi şekilde yapmasından geçtiğini belirten Erdoğan, akademisyenlerin araştırmalarla ve eserlerle ülkenin önüne yeni ufuklar açması, eğitimcilerin yeni nesillere en iyi eğitimi vermenin çabası içinde olması, sağlıkçıların millete ve tüm insanlığa en ileri sağlık hizmetleri sunmanın gayreti içerisinde bulunması, sanayici, iş adamı ve esnafın en iyi üretim yapmanın ve hizmet kalitesine ulaşmanın mücadelesini vermesi, sanatçı ve sporcuların kendilerini en güzel şekilde geliştirerek bir numara haline gelmek için çalışması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Dünya Göz Grubu'nun işini iyi yapmanın örneklerinden biri olduğunu, diğer alanlarda da pek çok başarılı örneklerin bulunduğunu ifade ederek, bu anlayışın en tepeden aşağıya kadar milletin tamamına yayılması gerektiğini söyledi.

- "Bunun adı büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin kendilerini bu yaklaşımla hayata hazırlamalarının sağlanacağını aktararak, "Bunun adı büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ülkeyi yönetmenin, bunun için gereken vizyonu ortaya koymanın, icraatları yapmanın siyasetçilerin işi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa, her şeyden önce ülkesine ve milletine haksızlık ediyordur. Biz 40 yılı aşan siyasi mücadelemizde mensubu olduğumuz medeniyetten ve tarihten aldığımız güçle hep ülkemizi ve milletimizi daha ileriye taşımanın çabası içerisinde olduk. İnsanımızın tamamına daha iyi hizmet edebilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Siyasetçiye yürüttüğü mücadele için gereken gücü ve imkanı sağlayan da murakabesini yapan da gerektiğinde onu tasfiye eden de millettir. Biz bunun için hep vesayete, siyaset mühendisliğine, kendini milli iradenin üzerinde gören nobran anlayışa karşı çıktık. Yardımı Allah'tan, desteği milletten bekleyerek, yürüttüğümüz siyasi mücadelemizle bugünlere geldik. Seçime, sandığa, sandıktan çıkan iradeye, daima ram olduk. Milletin emanetine de asla halel getirmedik."

Milletin 1994'ten beri kendisini hiç yalnız bırakmadığını hatırlatan Erdoğan, önce İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğunu, ardından başbakan olarak tüm illere hizmet etme şerefine ulaştığını, Cumhurbaşkanı, sonrasında da yeni yönetim sistemiyle hizmet yolculuğunu en zirveye çıkardığını anlattı.

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde de Türkiye genelinde il genel meclisinde yaklaşık yüzde 60'lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52'lik, il belediye başkanlıklarında da yüzde 55'lik bir oranla zaferle çıktıklarını söyledi.

İstanbul'da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25'ini, 312 belediye meclis üyesinin 180'ini kazanarak tartışmasız şekilde galip geldiklerini dile getiren Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tüm komisyonlarının da Cumhur İttifakı'nın olduğunu, böylece zaten işin yönetim noktasında AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kontrolü altında olduğunu kaydetti.

Erdoğan, pazar günü yapılacak seçimin dışında her şeyin aslında Cumhur İttifakı olarak bittiğini vurgulayarak, "Sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla beraber eksik olan bir şey o da tamamlanacaktır." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA