Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu.

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona...
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var.'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum" - Haberler
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