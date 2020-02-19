Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın...
19.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
(2)
Kaynak: AA