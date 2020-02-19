Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın...

19.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Erdoğan-Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz"
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