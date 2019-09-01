Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi ile Panorama Konya Müzesi'ni...

01.09.2019 19:15

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi ile Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nin ardından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ne geçerek, burada incelemelerde bulundu.

Daha sonra, Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: AA