Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

19.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

, 'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA
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