Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
19.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. - KUALA LUMPUR
Kaynak: İHA