Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. - DUŞANBE

Kaynak: İHA