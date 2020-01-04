Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

04.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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