CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN VE IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
04.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:17
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak: DHA