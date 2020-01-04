CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN VE IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN VE IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

04.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:17
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN VE IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI/ DHA

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. 


Kaynak: DHA
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