Cumhurbaşkanı Erdoğan İran sınırının sıfır noktasındaki birliklere seslendi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran sınırının sıfır noktasındaki birliklere seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran sınırının sıfır noktasındaki birliklere seslendi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek önlemlere ilişkin bilgi aldı ve sıfır noktasındaki birliklere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek önlemlere ilişkin bilgi aldı ve sıfır noktasındaki birliklere seslendi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile dün İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sonrasında hudut birliklerinin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor.

Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde TSK'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hudut...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hudut...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında gündeme ilişkin açıklamalar Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında gündeme ilişkin açıklamalar Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Özhaseki Mustafa Destici
Magazin Kibariye Hande Erçel Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran sınırının sıfır noktasındaki birliklere seslendi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 11:25:05. #1.16#

title