Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 16. Konferansı'nın açılış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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