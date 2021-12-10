Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Galibaf'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 16. Konferansı'nın açılış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
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