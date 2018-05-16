Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Heyeti ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile görüştü. Görüşmeye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmeye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katıldı. Görüşmede, daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşmasının ele alındığı öğrenildi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmeler sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüşmenin ardından Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. - Ankara