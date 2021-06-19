Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizde dün yapılan seçimler neticesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmenizden ötürü Zat-ı Devletleri'ni en samimi duygularımla tebrik ederim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş ülke İran halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığınız döneminde, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine olan inancımı ifadeyle bu doğrultuda Zat-ı Devletleri'yle teşrik-i mesaide bulunmaya hazırım. Bu meyanda, Covid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle komşumuz İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle yeni görevinizde başarılar diler, ülkelerimiz arasındaki iş birliği ruhunun her alanda güçlenmeye devam etmesi temennisiyle dost ve kardeş İran halkının refah ve esenliği için en iyi dileklerimi iletirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi Açıklaması - Haberler
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