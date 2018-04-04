Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Külliyede Karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Zirvesi için Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi Külliye protokol kapısında karşıladığı tören basına kapalı gerçekleşti. Konuk Cumhurbaşkanı Ruhani, önce Erdoğan ile ardından da Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Liderler daha sonra Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelerek, Suriye'de ateşkesin sağlanması ve normalleşme sürecini kapsamlı bir şekilde masaya yatıracak. Zirve sonrası çalışma yemeğinin ardından liderler ortak basın toplantısı için gazetecilerin karşısına çıkacak. - ANKARA