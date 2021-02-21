CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

21.02.2021 19:34 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:44
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Beyza GÜLER/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyza GÜLER/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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