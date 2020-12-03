Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

03.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı menfur suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, kardeş İran halkına ve Fahrizade'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Suikastın zamanlamasına dikkati çeken Erdoğan, saldırının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu dönemde de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının fevkalade önemli olduğunu, kalıcı barış ve istikrarın tesisinin yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil tüm bölge ülkelerinin yararına olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü
Son dakika haber: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Mahabadi suikastında İsrail'e yüklendi
Son dakika haber: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Mahabadi suikastında İsrail'e yüklendi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Alişan Beyonce Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 20:58:35. #1.15#
title